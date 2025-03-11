Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
14:15
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle
Bugün futbol tutkunları için heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri gerçekleşiyor. Birbirinden iddialı rakiplerin kozlarını paylaşacağı günde Barcelona-Benfica, Liverpool-PSG karşılaşması günün dikkat çeken mücadelelerinden oluyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte, TRT Spor canlı yayın izle ve 11 Mart yayın akışı…