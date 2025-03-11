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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:15

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

Bugün futbol tutkunları için heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri gerçekleşiyor. Birbirinden iddialı rakiplerin kozlarını paylaşacağı günde Barcelona-Benfica, Liverpool-PSG karşılaşması günün dikkat çeken mücadelelerinden oluyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte, TRT Spor canlı yayın izle ve 11 Mart yayın akışı…

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı nedeniyle futbolseverler TRT Spor canlı yayınını yakından takip ediyor.Şampiyonlar Ligi mücadelelerş TRT Spor'da canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte, TRT Spor canlı izle yayın bilgileri ve 11 Mart 2025 yayın akışı detayları…

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

TRT SPOR 11 MART YAYIN AKIŞI

12:30
GÜN ORTASI

13:00
MUHABİR SAATİ
14:00
SPOR STÜDYOSU

16:00
HEDEF SÜPER LİG

17:30
DÜNYADAN SPOR

18:00
SPOR MERKEZİ

19:00
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU ÖZETLER
19:30
AVRUPA STÜDYOSU

20:45
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - BENFICA
22:45
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI ÖZETLER
23:00
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI B.LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH
01:00
AVRUPA STÜDYOSU
02:30
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI LIVERPOOL - PSG
04:15
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - BENFICA
06:00
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI ÖZETLER

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TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

Bugünkü Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu Maçları

20:45 Barcelona-Benfica TRT Spor,

23:00 B. Leverkusen-Bayern Münih TRT Spor

23:00 Inter-Feyenoord tabii Spor 1,

23:00 Liverpool-PSG tabii Spor

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 11 Mart 2025 TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle

TRT SPOR FREKANSI

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.