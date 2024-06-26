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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:52

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT Spor canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 4 maç oynanacak. Slovakya - Romanya, Ukrayna - Belçika, Çek Cumhuriyeti - Türkiye, Gürcistan - Portekiz karşılaşmaları futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Söz konusu maçlar TRT Spor izle ekranlarından takip edilecek. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları canlı yayın izle linki…

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

17. Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında TRT Spor canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün Slovakya - Romanya, Ukrayna - Belçika, Çek Cumhuriyeti - Türkiye, Gürcistan - Portekiz maçları oynanacak. Mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz takip edilecek. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleleri anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları takip ekranı.

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

EURO 2024'TE GÜNÜN PROGRAMI (26 HAZİRAN 2024)

19.00: Slovakya - Romanya
19.00: Ukrayna - Belçika
22.00: Çek Cumhuriyeti - Türkiye
22.00: Gürcistan - Portekiz

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TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 grup maçları canlı yayın ile TRT 1 ekranlarından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçların aynı saate denk gelmesi sebebiyle Slovakya - Romanya ve Gürcistan - Portekiz karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izlenecek.

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI 26 Haziran 2024 || TRT Spor canlı yayın izle ile EURO 2024 maçları şifresiz takip ediliyor!

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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