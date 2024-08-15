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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:42

TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

Bu akşam karşılaşacak olan Başakşehir- Iberia Tiflis maçı için TRT Spor canlı izle araştırması sürüyor. İlk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan takımın play off turuna çıkabilmek için berabere kalması yetiyor. Taraftarlar Konferans Ligi mücadelesini heyecanla bekliyor. İşte| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri canlı yayın izle linki…

TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

TRT Spor canlı izle ekranı bugün gerçekleşecek Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı için sorgulanıyor. Taraftarlar Konferans Ligi maçı için heyecanla bekliyor. TRT Spor canlı izle ekranı sorgulanıyor. Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle ekranı

TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

TRT SPOR CANLI İZLE
Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı mücadelelerini aşağıdaki link ile takip edebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Iberia Tiflis maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6

TRT SPOR CANLI YAYIN HD, ŞİFRESİZ EKRAN| Başakşehir-Iberia Tiflis UEFA Konferans Ligi maçı TRT Spor canlı izle

TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58
İstiklal Marşı
07:00
İLK BASKI (Canlı)
08:55
Spor Takvimi
09:00
İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15
TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER
09:25
BELÇİKA PRO LİG GOLLER
09:35
HOLLANDA EREDİVİSİE GOLLER
09:45
UEFA SÜPER KUPA ÖZETLER
10:00
SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00
SPOR MANŞET (Canlı)
12:30
GÜN ORTASI (Canlı)
13:30
UEFA SÜPER KUPA ÖZETLER
14:00
SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00
GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (Canlı)
17:30
DÜNYADAN SPOR (Canlı)
18:00
SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:00
AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
20:45
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR - IBERIA (Canlı)
21:30
AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
21:45
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR - IBERIA (Canlı)
22:45
AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
01:00
SPOR ARTI (Canlı)
02:00
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR - IBERIA
03:45
AKTÜEL FUTBOL
06:00
TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
06:30

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