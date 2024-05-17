Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:40
Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?
Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Türk Telekom play-off çeyrek final serisi ikinci maçında, Anadolu Efes'i evinde ağırlayacak. Anadolu Efes play off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 99-79 mağkup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçınca galip geldiği halde Anadolu Efes yarı finale yükselecek. Peki, Türk Telekom - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı