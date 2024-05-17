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Haberler Galeri Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:40

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Türk Telekom play-off çeyrek final serisi ikinci maçında, Anadolu Efes'i evinde ağırlayacak. Anadolu Efes play off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 99-79 mağkup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçınca galip geldiği halde Anadolu Efes yarı finale yükselecek. Peki, Türk Telekom - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?

Türk Telekom, play off çeyrek final ikinci maçında Aanadolu Efes'i evinde ağırlıyor. Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Türk Telekom - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Türk Telekom-Anadolu Efes maçı, 17 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da yapılacak.

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Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?

TÜRK TELEKOM- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadelesi BeIN Sports 5 kanalından canlı Türk Telekom-Anadolu Efes verilecek.

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?

TÜRK TELEKOM- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE
Türk Telekom-Anadolu Efes mücadelesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://beinsports.com.tr/canli-yayin

Türk Telekom - Anadolu Efes maçı canlı izle linki | Türk Telekom - Anadolu Efes Play-off çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanal?
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