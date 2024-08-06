Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
07:21
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE HD EKRANI || TRT SPOR canlı yayın ile Filenin Sultanları çeyrek final Türkiye Çin maçı canlı izle
Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat mücadelesi çeyrek final ile devam ediyor. C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan millilerimizin çeyrek final rakibi Çin. Voleybolseverler müsabaka bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Filenin Sultanları çeyrek final maçı mücadelesi naklen ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarında olacak. Peki, Türkiye Çİn voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar…