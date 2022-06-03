Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:56

Voleybol Milletler Ligi heyecanında yeni konuklar belli oldu. Türkiye Çin voleybol maçı yayın saati ve canlı yayın kanalı voleybol severler tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Çin voleybol maçı canlı yayın ile maç naklen takip edilecek. Filenin Sultanları başarılarına başarı katarak ilk maçta İtalya'yı 3-0 mağlup etti. İkinci maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol takımımız hazırlıkları tamamladı. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Türkiye Çin maçı canlı izle kanalı…