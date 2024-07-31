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Haberler Galeri Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024
Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:44

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hollanda karşısında başladı. 2-0 geriden gelerek 3-2 maçı alan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak. Filenin Sultanları maç takvimi gündemdeki yerini aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki takımın ilk maçında Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas ön plana çıktı. Sırada 2. karşılaşma var. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Dominik maçı canlı yayın bilgileri...

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iki kupayı ülkemize getiren Millilerin hedefi bu kez Paris 2024. Altın madalya için file karşısında yerini alan Türkiye, Dominik Cumhuriyeti karşısında 2. sınavını verecek. C grubunda yer alan takım son olarak İtalya ile karşılaşacak. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

FİLENİN SULTANLARINDAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında C grubunda mücadele ediyor. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 galibiyetle bitirdi.

Böylece milliler organizasyona galibiyetle başladı.

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Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları başladı. Filenin Sultanları da C grubu 2. maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak.

1 Ağustos günü saat 10.00'da oynanacak.

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçının TRT Spor ekranlarından canlı izlenmesi bekleniyor.

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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