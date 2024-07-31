Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iki kupayı ülkemize getiren Millilerin hedefi bu kez Paris 2024. Altın madalya için file karşısında yerini alan Türkiye, Dominik Cumhuriyeti karşısında 2. sınavını verecek. C grubunda yer alan takım son olarak İtalya ile karşılaşacak. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...