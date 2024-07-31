Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024

Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:44
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hollanda karşısında başladı. 2-0 geriden gelerek 3-2 maçı alan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak. Filenin Sultanları maç takvimi gündemdeki yerini aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki takımın ilk maçında Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas ön plana çıktı. Sırada 2. karşılaşma var. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Dominik maçı canlı yayın bilgileri...