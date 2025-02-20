TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın, 23 Şubat'ta İtalya ve deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadro açıklandı. Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR).