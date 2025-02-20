Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:41

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Deplasmanda 87-80 mağlup olduğu İtalya'yı bu kez evinde ağırlayacak olan milliler, rövanşı alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde eden Türkiye, averajla ikinci sırada yer alıyor. Basketbolseverler ise bu önemli mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, dev karşılaşmaya dair canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'yı ağırlıyor. Grupta 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan milliler, deplasmanda 87-80 kaybettikleri İtalya'dan rövanşı almak istiyor. Her iki ekip de şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkıyor.

Türkiye, gruptaki 5. hafta mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

TÜRKİYE-İTALYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 12 Dev Adam'ın mücadelesi naklen ve canlı yayınla izlenebilir.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın, 23 Şubat'ta İtalya ve deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadro açıklandı. Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR).

SON DAKİKA