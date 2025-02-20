TÜRKİYE - İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'yı ağırlıyor. Grupta 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan milliler, deplasmanda 87-80 kaybettikleri İtalya'dan rövanşı almak istiyor. Her iki ekip de şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgileri...