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Haberler Galeri Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:46

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği an geldi. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılacak. Organizasyonda lig aşaması 3 ayaktan oluşacak. Üç hafta sonucunda puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynamaya hak kazanacak. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 yılında ilk kez parkeye çıkacak. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile mücadele edecek. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı sebebiyle ilk hafta kadrosunda yer almazken karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılında ilk kez sahne alıyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşılaşacak.

Ay Yıldızlılar ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılacak.

İşte, Türkiye Japonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Japonya voleybol maçı, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Zorlu mücadele, saat 20'de başlayacak.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Japonya maçı, TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları, 2023 yılındaki Milletler Ligi'ni zirvede tamamlamıştı. Finalde Çin ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-1 yenerek uluslararası bir turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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