Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 yılında ilk kez parkeye çıkacak. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile mücadele edecek. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı sebebiyle ilk hafta kadrosunda yer almazken karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.