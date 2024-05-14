Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
11:46
Voleybolseverlerin heyecanla beklediği an geldi. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılacak. Organizasyonda lig aşaması 3 ayaktan oluşacak. Üç hafta sonucunda puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynamaya hak kazanacak. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...