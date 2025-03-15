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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu
Giriş Tarihi: 15.03.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 12:58

MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında A Milli Takım, Macaristan'ı ağırlıyor. İstanbul'da oynanacak heyecanlı mücadele öncesi aday kadro belli oldu. Emre Mor'un yeniden milli takıma çağırılması ve Taha Şahin, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz'ın ilk kez davet alması gündemde. Peki; Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede hangi statta oynanacak? İşte, milli maç programı 2025...

MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

A ligine yükselmek için mücadele edecek A Milli Takım, Macaristan karşısında galibiyet bekliyor. İki maçtan oluşan turda ilk maçı evinde oynayacak Milliler avantaj arıyor. UEFA Uluslar Ligi heyecanı futbolseverleri sarmış durumda. Peki; Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç nerede oynanacak?

MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşması Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

FORVET:

Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025

Play-off turu 2 adımlı gerçekleşecek. A Milli Takım ilk maçını evinde oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'da gerçekleşecek.

MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

BİLETLER SATIŞTA!

Milli maçın genel bilet satışları başladı. İşte, Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları:

  • 1. Kategori : ₺2.750,00
  • 2. Kategori : ₺2.000,00
  • 3. Kategori : ₺1.750,00
  • 4. Kategori : ₺1.500,00
  • 5. Kategori : ₺1.250,00
  • 6. Kategori : ₺1.000,00