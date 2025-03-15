MİLLİ MAÇ! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

A ligine yükselmek için mücadele edecek A Milli Takım, Macaristan karşısında galibiyet bekliyor. İki maçtan oluşan turda ilk maçı evinde oynayacak Milliler avantaj arıyor. UEFA Uluslar Ligi heyecanı futbolseverleri sarmış durumda. Peki; Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç nerede oynanacak?