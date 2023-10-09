Giriş Tarihi: 09.10.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
01:00
FİLENİN EFELERİ TÜRKİYE TUNUS MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Tunus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? MAÇIN AYRINTILARI
Son dakika Türkiye Tunus maçı canlı izle bilgileri araştırılıyor. Filenin Efeleri 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki son maçında Tunus ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etmesiniz ardından, Tunus maç sonucu ne olacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Tunus maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgileri...