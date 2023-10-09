FİLENİN EFELERİ TÜRKİYE TUNUS MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Tunus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? MAÇIN AYRINTILARI

Filenin Efeleri B Grubu'nda çıktığı 6 mücadelede Sırbistan Finlandiya ve Mısır'ı mağlup etmiş ancak Slovenya Japonya ve ABD yenilgileri sonrası Olimpiyatlara katılma şansını kaybetmişti. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki son maçına çıkacak olan Filenin Efeleri, Tunus karşısındaki mücadelesi merak ediliyor. Peki, Türkiye Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TÜRKİYE TUNUS MAÇI CANLI İZLE EKRANI!