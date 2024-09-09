Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:25

TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek milli takımın maçı kapsamında TV8 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. A Milli Takım Uluslar B Ligi 4. grup maçında bugün İzlanda'yı konuk ediyor. Türkiye İzlanda maçı canlı yayın TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bugün oynanacak maç için futbolseverler Türkiye İzlanda TV8 canlı izle araştırmalarını hızlandırdı. İşte TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Uluslar Ligi milli takım maçı canlı yayın izle linki…

TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!

TV8 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak Uluslar B ligi Türkiye İzlanda maçını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuvada 4. grupta yer alıyor. İlk çıktığı Galler karşılaşmasından 0 puanla dönen ay yıldızlıların taraftarları Türkiye İzlanda maçı canlı izle ekranı başında 21.45'de yerini alıyor. TV8 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte Uluslar Ligi B grubu Türkiye milli takım maçları için TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!

TV8 CANLI İZLE

Türkiye İzlanda maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!

TV8 FREKANS BİLGİSİ

Uydu:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ Türkiye-İzlanda || Uluslar B Ligi Türkiye-İzlanda maçı canlı yayın ile TV8 izle ekranında!

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

SON DAKİKA