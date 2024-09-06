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Haberler Galeri TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!
Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:53

TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

Galler Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Tarihinde 9 kez Galler takımıyla karşı karşıya gelen ay yıldızlılar, 3 galibiyet alırken 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Vincenzo Montella yönetiminde maça çıkacak olan Milliler, tüm hazırlıklarını tamamlarken, sporseverler TV8 canlı izle ekranına odaklandı. İşte, Galler Türkiye Milli maçı TV8 canlı izle linki!

TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele edecek olan Türkiye Galler maçı için heyecan dorukta. Cardiff City Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı Rahit Saggi yönetecek. Ay yıldızlıların hazırlıklarını tamamladığı mücadele 21.45'de TV8 ekranlarında başlayacak. İşte, mücadeleyi izlemek isteyenler için Galler Türkiye maçı TV8 canlı izle linki!

TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor.

Galler - Türkiye karşılaşmasında Norveçli hakem Rahit Saggi düdük çalarken mücadeleye Cardiff City Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler ve Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması sebebiyle kafa karışıklığı yaşayan futbolseverler ise mücadelenin hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Galler - Türkiye mücadelesi TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 CANLI İZLE VE FREKANS AYARLARI | Galler Türkiye Milli maçı TV8 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 09:45 MasterChef Türkiye
  • 13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 Gazete Magazin Yaz
  • 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
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