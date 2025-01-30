Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
19:27
UEFA Avrupa Ligi maçları bugün saat kaçta başlayacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?
Türk futbolunun üç dev kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı günde sahaya çıkıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da önemli mücadelelere imza atacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaların detaylarını merakla bekliyor. Peki, Beşikataş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA AvrupaLigi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...