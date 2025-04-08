Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:58
UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında, İngiltere'de Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Son şampiyon olan eflatun-beyazlılar, bu zorlu mücadelede avantajlı bir sonuç alarak rövanş için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki dev kulübün heyecan dolu karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati, tarihi ve canlı yayın kanalı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda; Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?