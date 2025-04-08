UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal, Real Madrid'i konuk ediyor. İngiliz ekibi, ev sahibi avantajıyla İspanyol devini yenip rövanş için avantajlı çıkmayı hedefliyor. Real Madrid ise deplasmanda puan almayı amaçlıyor. Maç tarihi, saati ve yayın bilgileri ise merak ediliyor. Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda; Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...