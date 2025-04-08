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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:58

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında, İngiltere'de Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Son şampiyon olan eflatun-beyazlılar, bu zorlu mücadelede avantajlı bir sonuç alarak rövanş için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki dev kulübün heyecan dolu karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati, tarihi ve canlı yayın kanalı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda; Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal, Real Madrid'i konuk ediyor. İngiliz ekibi, ev sahibi avantajıyla İspanyol devini yenip rövanş için avantajlı çıkmayı hedefliyor. Real Madrid ise deplasmanda puan almayı amaçlıyor. Maç tarihi, saati ve yayın bilgileri ise merak ediliyor. Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda; Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında düzenlenecek Arsenal - Real Madrid maçı 8 Nisan 2025, saat 22:00'de başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal'ın ev sahipliğinde düzenlenecek mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in Arsenal-Real Madrid maçında yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Carlo Ancelotti'nin, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında genç oyuncusuna şans vermesi olası görünüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli