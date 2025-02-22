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Haberler Galeri UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:05

UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk karma dövüş sanatları sporcusu İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunda bir kez daha ringe çıkmaya hazırlanıyor. İbo Aslan, kazandığı son iki mücadelesinin ardından, şimdi de Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile karşı karşıya gelecek. Ağır sıklet dövüşçüsü olan İbo Aslan, bu maçta da galibiyet hedefliyor. UFC'deki bu heyecan verici karşılaşma, dövüş severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki; İbo Aslan Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Daha önce UFC'de Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira'yı yenerek dikkatleri üzerine çeken Aslan, bu kez Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile ringe çıkacak. Aslan'ın galibiyet serisini devam ettirip ettiremeyeceği ise dövüşseverler tarafından merak ediliyor. Peki; İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO ASLAN - ION CUTELABA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İbo Aslan 22 Şubat'ı 23 Şubat Pazar gününe bağlayan gece Ion Cutelaba ile karşılaşacak. UFC etkinliği saat 02.00'de başlayacak.

İbo Aslan'ın ana kartta mücadele etme ihtimali bulunuyor. Eğer İbo Aslan ana kartta mücadele ederse, maç saat 05.00'de başlayacak.

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UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO ASLAN ION CUTELABA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO ASLAN KİMDİR?
İbo Aslan adıyla bilinen Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996'da Niğde'de dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır. 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir. UFC 308'deki ikinci maçında Rafael Cerqueria'yı birinci rounnda 51. saniyede nakavt ederek yenmiştir.

UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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