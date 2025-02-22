UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Daha önce UFC'de Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira'yı yenerek dikkatleri üzerine çeken Aslan, bu kez Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile ringe çıkacak. Aslan'ın galibiyet serisini devam ettirip ettiremeyeceği ise dövüşseverler tarafından merak ediliyor. Peki; İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?