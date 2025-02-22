Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
11:05
UFC İBO ASLAN MAÇI! İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk karma dövüş sanatları sporcusu İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunda bir kez daha ringe çıkmaya hazırlanıyor. İbo Aslan, kazandığı son iki mücadelesinin ardından, şimdi de Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile karşı karşıya gelecek. Ağır sıklet dövüşçüsü olan İbo Aslan, bu maçta da galibiyet hedefliyor. UFC'deki bu heyecan verici karşılaşma, dövüş severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki; İbo Aslan Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?