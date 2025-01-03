Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
16:33
Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Bu akşam, La Liga'nın heyecan dolu maçlarından biri, Valencia ve Real Madrid arasında gerçekleşecek. Her iki takım da üç puan için mücadele ederken, özellikle Arda Güler'in ilk 11'deki durumu merak ediliyor. 3 Ocak 2025'te oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki,Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde yer alacak mı? İşte, detaylar...