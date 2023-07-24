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Haberler Galeri Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:41

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek. Angelino ve Zaha transferleriyle büyük oynamaya devam eden Galatasaray, geçen sene kurduğu starlarla dolu kadroyu korumayı başardı. Bu noktada "Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçtiği takdirde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli olmuş durumda. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Litvanya'da sahaya çıkacak. Yeni transferi Zaha'dan yoksun çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, turun favorisi olarak gösteriliyor. Peki, Zalgiris Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçı 25 Temmuz 2023 saat 19.00'da oynanacak. Maç Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek.

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Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11LER

FK Zalgiris:

Gertmonas; Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic; Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas; Kehinde

Galatasaray:

Muslera; Boey, Ayhan, Bayram, Karatas; Kutlu, Demir, Zaniolo, Yilmaz, Akturkoglu; Mertens

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Rakipler şöyle:

Ludogorets / Olimpija Ljubljana

Sparta Prag

Klaksvík / Häcken

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