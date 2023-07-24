Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:41

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek. Angelino ve Zaha transferleriyle büyük oynamaya devam eden Galatasaray, geçen sene kurduğu starlarla dolu kadroyu korumayı başardı. Bu noktada "Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçtiği takdirde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli olmuş durumda. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar