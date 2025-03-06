Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi, bugün gerçekleşecek. Canlı yayınla izleyicilere aktarılacak olan bu çekilişin saati ve yayın kanalı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, detaylar...