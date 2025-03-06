Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:24
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!
Ziraat Türkiye Kupası'nda takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak. Bu önemli an, izleyicilere canlı yayınla aktarılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona ermiş ve çeyrek finale kalan takımlar da belli olmuştu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, kura çekimi detayları!