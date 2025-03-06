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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:24

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak. Bu önemli an, izleyicilere canlı yayınla aktarılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona ermiş ve çeyrek finale kalan takımlar da belli olmuştu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, kura çekimi detayları!

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi, bugün gerçekleşecek. Canlı yayınla izleyicilere aktarılacak olan bu çekilişin saati ve yayın kanalı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kulüp yetkililerinin katılımıyla 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi bilgileri!

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edileceği kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.