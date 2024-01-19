Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:41
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 18 Ocak'ta oynanan nefes kesen mücadelelerin ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. ZTK son 16 kura çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Peki; Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? İşte o takımlar ve kura çekim tarihi.