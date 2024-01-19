Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

Kıran kıran mücadelelere sahne olan 5. tur müsabakaları tamamlandı. Mücadelelerin sona ermesinin ardından ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar...