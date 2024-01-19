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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:41

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 18 Ocak'ta oynanan nefes kesen mücadelelerin ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. ZTK son 16 kura çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Peki; Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? İşte o takımlar ve kura çekim tarihi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

Kıran kıran mücadelelere sahne olan 5. tur müsabakaları tamamlandı. Mücadelelerin sona ermesinin ardından ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

Samsunspor

24 Erzincanspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...

Trabzonspor

Konyaspor

Sivaspor

Galatasaray

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