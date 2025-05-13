ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final heyecanı başlıyor. Şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray ile finalde karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanma hedefiyle sahada olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, final maçıyla ilgili detayları açıkladı ve 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri de belirlendi. Peki, Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2025 Türkiye Kupası finalinin tarihi ve diğer detayları...