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Haberler Galeri ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:55

ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final heyecanı başlıyor. Şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray ile finalde karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanma hedefiyle sahada olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, final maçıyla ilgili detayları açıkladı ve 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri de belirlendi. Peki, Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2025 Türkiye Kupası finalinin tarihi ve diğer detayları...

ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek tarihinde 17. kez finale yükseldi. Bordo-Mavililer, finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u 5-1 yenerek finale adını yazdırmıştı. Final maçı Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek, yardımcı hakemler ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası büyük final mücadelesi için geri sayım başladı. Beklenen maç 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

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ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GALATASARAY FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV ekranı üzerinden canlı yayınlanacak.

ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE?
Öte yandan TFF, final maçının oynanacağı stadı duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te oynanacak.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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