ZTK FİNAL MAÇI BAŞLIYOR! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek tarihinde 17. kez finale yükseldi. Bordo-Mavililer, finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u 5-1 yenerek finale adını yazdırmıştı. Final maçı Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek, yardımcı hakemler ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?