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Haberler Galeri ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:22

ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor'un finale yükselmesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç tarihini ve maçın oynanacağı stadı duyurdu. Stadyumun ve tarihin açıklanmasıyla birlikte futbolseverler maçın ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Bir tarafta kupayı 17 kez kucaklayan sarı kırmızılılar yer alırken diğer tarafta 17.kez finale çıkma başarısı gösteren bordo mavililer yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Galatasaray Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ZTK final maçı detayları...

ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final için geri sayım başladı. Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesiyle finale yükselmesi, gözleri bu dev mücadeleye çevirdi. Bordo-mavililer, yarı finalde Konyaspor'u farklı skorla geçen Galatasaray'la kupa için kozlarını paylaşacak.Peki, Galatasaray - Trabzonspor Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

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ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranları üzerinden yayınlanıyor.

ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF, final maçının Gaziantep'te oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."

ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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