ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final için geri sayım başladı. Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesiyle finale yükselmesi, gözleri bu dev mücadeleye çevirdi. Bordo-mavililer, yarı finalde Konyaspor'u farklı skorla geçen Galatasaray'la kupa için kozlarını paylaşacak.Peki, Galatasaray - Trabzonspor Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?