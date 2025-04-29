Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:22
ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor'un finale yükselmesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç tarihini ve maçın oynanacağı stadı duyurdu. Stadyumun ve tarihin açıklanmasıyla birlikte futbolseverler maçın ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Bir tarafta kupayı 17 kez kucaklayan sarı kırmızılılar yer alırken diğer tarafta 17.kez finale çıkma başarısı gösteren bordo mavililer yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Galatasaray Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ZTK final maçı detayları...