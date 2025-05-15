Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:18
DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 36. haftasında Osasuna, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler bu kritik karşılaşmanın detaylarını merakla bekliyor. Özellikle müsabakanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbol gündeminin odağında. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?