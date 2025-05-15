DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga heyecanı 36. haftada Osasuna ile Atletico Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleye dair yayın bilgilerini ve kadro detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar...