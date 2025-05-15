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Haberler Galeri DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:18

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 36. haftasında Osasuna, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler bu kritik karşılaşmanın detaylarını merakla bekliyor. Özellikle müsabakanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbol gündeminin odağında. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga heyecanı 36. haftada Osasuna ile Atletico Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleye dair yayın bilgilerini ve kadro detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar...

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSASUNA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna ile Atlético Madrid arasındaki La Liga 2024-2025 sezonu 36. hafta karşılaşması, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 20:00'de Pamplona'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanacak.

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DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna ile Atletico Madrid arasındaki maç, EXXEN, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSASUNA MUHTEMEL 11

Herrera, Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Cruz, Torro, Ibanez, Oroz, Budimir, Zaragoza

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Barrios, Alvarez, Sörloth