Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
11:15
Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da gözler Arda Güler'de!
İspanya La Liga 37. haftasında Sevilla, Real Madrid'i ağırlıyor. Son dönemde performansıyla adından söz ettiren genç yetenek Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak ediliyor. Ligde 2. sırada yer alan eflatun beyazlılar şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak maçta kadrolar izleniyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?