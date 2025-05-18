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Haberler Galeri Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 11:15

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da gözler Arda Güler'de!

İspanya La Liga 37. haftasında Sevilla, Real Madrid'i ağırlıyor. Son dönemde performansıyla adından söz ettiren genç yetenek Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak ediliyor. Ligde 2. sırada yer alan eflatun beyazlılar şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak maçta kadrolar izleniyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!

Sevilla - Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İki takımın karşılaştığı son karşılaşmalarda Real Madrid'in galibiyet üstünlüğü korunuyor. La Liga şampiyonluğu ilan edilirken lig 2. olan takım deplasmana konuk oluyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!

SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga 37. hafta karşılaşmaları arasında yer alan Sevilla - Real Madrid maçı 18 Mayıs Pazar (bugün) oynanacak. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

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Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!

SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga karşılaşması S Sport ekranlarından takip ediliyor.

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Performansı ve attığı şık gollerle gündemden düşmeyen, yeterli süre alamadığı için taraftarın desteğini alan milli futbolcumuz Arda Güler'in Sevilla maçına ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!