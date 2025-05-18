Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da gözler Arda Güler’de!

Sevilla - Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İki takımın karşılaştığı son karşılaşmalarda Real Madrid'in galibiyet üstünlüğü korunuyor. La Liga şampiyonluğu ilan edilirken lig 2. olan takım deplasmana konuk oluyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?