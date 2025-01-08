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Haberler Yaşam A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:41

A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları devam ediyor. A Spor canlı izle ekranı başında yerini alan bordo mavililer Alanyaspor'u ağırlıyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından takip edilecek. 8 Ocak bugün akşam saatlerinde oynanacak karşılaşma için araştırmalar hız kazandı. İşte, A Spor canlı izle HD ve yayın akışı programı...

A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

A Spor canlı maç izle araştırmaları başladı. ZTK maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında ve yayın akışını kontrol ediyor. İşte, Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı...

A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

A SPOR YAYIN AKIŞI - 8 OCAK ÇARŞAMBA

13:00 KIRKLARELİSPOR-S.BODRUM FK – canlı

15:00 Spor Bülteni – canlı

15:30 İ.EYÜPSPOR-BOLUSPOR – canlı

17:30 Spor Bülteni – canlı

18:00 TRABZONSPOR-C.ALANYASPOR – canlı

20:00 Türkiye'nin Kupası – canlı

20:30 ZTK GRUP AŞAMASI ÖZETLER – bant

21:15 Devre Arası – canlı

21:30 ZTK GRUP AŞAMASI ÖZETLER – bant

22:30 Kupada Bugün – canlı

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A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE

Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

A SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

BUGÜNKÜ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

13.00 Kırklarelispor - Bodrumspor

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir (ATV)

A Spor canlı izle HD: Trabzonspor-Alanyaspor maçı A Spor canlı izle ekranı ve yayın akışı

A SPOR FREKANS

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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