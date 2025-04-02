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Haberler Yaşam A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:40

A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izlemek isteyen sporseverler A Spor canlı izle linkine odaklandı. Çeyrek final karşılaşmaları devam ederken, günün karşılaşması olarak Trabzonspor-Bodrum FK maçı yer alıyor. Karşılaşma saat 17.45'te başlarken gözler grubunda yayın bilgilerine çevrildi. İşte Trabzonspor-Bodrum FK maçı A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor canlı izle ekranında yayınlanıyor! Gözler günün en önemli çeyrek final mücadelelerinden olan Trabzonspor-Bodrum FK maçına çevrildi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Bodrum FK maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

TRABZONSPOR-BODRUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Bodrum FK maçı, 2 Nisan Çarşamba günü Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma saat 17.45'te başlayacak ve hakem Zorbay Küçük yönetiminde gerçekleşecek.

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A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

A SPOR TRABZONSPOR-BODRUM FK CANLI İZLE!

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Çeyrek final mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

A SPOR CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAM

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20 :30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

A SPOR CANLI İZLE MAÇ YAYINI | ZTK Trabzonspor-Bodrum FK maçı şifresiz A Spor canlı izle ekranında!

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal