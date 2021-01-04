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2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonundan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinin tamamı merak edildi. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak satışa çıkan indirimlerde bu hafta Margarin 400 Gram, Siyah Çay 1000 Gram, Tam Yağlı Sğt 1 Litreden satışa sunuluyor. 2- 8 Ocak 2021 tarihli yayınlanan katalogda pek çok ürün dikkat çekiyor. Peki A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? kataloğu indirimleri…

Giriş Tarihi: 04.01.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 20:55
A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Türkiye'de neredeyse her yerde bulunan marketlerinden biri olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesim tarafından en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan A101 her hafta getirdiği aktüel ürünleri ile birlikte tüketicilerini kendine çekmeyi başarıyor. Özellikle 2-8 Ocak 2021 tarihli indirimli ürünler arasında gıda ve temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Peki A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR! 2-8 OCAK 2021

A101'in bu haftaki aktüel ürünler listesi belli oldu. Gıdadan, temizlik ürünlerine varıncaya kadar pek çok ürünü ucuza getiren market de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı, Seyidoğlu Üzüm Pekmezi , Yüz Maskesi 50'li gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 2- 8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2-8 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2-8 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2-8 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2-8 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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