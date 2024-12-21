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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:20

A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

A101'in 21-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Ev eşyalarından küçük ev aletlerine kadar pek çok cazip ürün, uygun fiyatlarla A101 zincir marketlerde olacak. Katlanır yataklı koltuktan waffle makinesine, kazanlı ütüden mutfak gereçlerine kadar herkesin ilgisini çekecek fırsatlarla dolu bu hafta ürüleri A101 raflarında yerini alacak! İşte, 21-27 Aralık A101 aktüel ürüner kataloğu...

A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

A101'in yeni aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarını sevindirecek ürünlerle dolu! 21-27 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında, hem bütçe dostu hem de kaliteli seçenekler yer alıyor. Konforlu bir katlanır yataklı koltuk, pratik bir waffle makinesi ve yüksek performanslı kazanlı ütü gibi dikkat çeken ürünler zincir marketlerde satışa çıkacak. İşte, 21-27 Aralık A101'in yeni aktüel kataloğu...

A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA!

  • Çay 1000 G 179 TL
  • Beyaz Peynir 700 G 115 TL
  • Dana Sucuk 400 G 179 TL
  • Çiçek Balı 450 G 129 TL
  • Yeşil Mercimek 1000 G 54 TL
  • Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 G 109 TL
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A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...
  • Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 69 TL
  • Bulaşık Deterjanı 2600 Ml 169 TL
  • Çamaşır Suyu 3240 Ml 129 TL
  • Bulaşık Makinesi Jeli 1080 Ml 199 TL
  • Ağız Bakım Suyu 500 Ml 59 TL
A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE

  • Maskara 129 TL
  • Nemlendirici Krem 50 ml 129 TL
  • Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL
A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

A101 19-22 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

  • Portakal 25,90 TL
  • Limon 18,75 TL
  • Patates 11,50 TL
  • İthal Muz 69 TL
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