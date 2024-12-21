A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU YAYINDA! Katlanır yataklı koltuk, kazanlı ütü, waffle makinesi...

A101'in yeni aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarını sevindirecek ürünlerle dolu! 21-27 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında, hem bütçe dostu hem de kaliteli seçenekler yer alıyor. Konforlu bir katlanır yataklı koltuk, pratik bir waffle makinesi ve yüksek performanslı kazanlı ütü gibi dikkat çeken ürünler zincir marketlerde satışa çıkacak. İşte, 21-27 Aralık A101'in yeni aktüel kataloğu...