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Haberler Yaşam ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:42

ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

Her perşembe birbirinden farklı ürünlerle satışa çıkan A101'de bu hafta kamp ürünlerinden, piknik malzemelerine, katlanabilir bisikletlerden küçük ev aletlerine pek çok ürün yer alıyor. Fırsat reyonlarını nelerin dolduracağını gösteren A101 aktüel indirim kataloğu 1 Mayıs 2025 tarihi ile yayımlandı. Alışveriş listeleri kataloğa göre çıkarılırken öne çıkan kategoriler dikkat çekiyor. İşte, A101 indirimleri:

ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

A101 aktüel indirim kataloğu ile hangi ürünlerin indirim raflarında olacağı merak konusu. Buharlı temizleyici, el blender, dikiş makinesi, baharat öğütme makinesi, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık gibi birçok ürün raflarda yerini alıyor. İşte, 1 Mayıs 2025 A101 katalog ile perşembe indirimleri:

ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

A101 AKTÜEL KATALOG 1 MAYIS 2025

Bu hafta perşembe indirimleri satışta yerini alıyor. Birçok kategoride yer alan fırsatlar A101 aktüel indirim kataloğunda izleniyor. İşte, o ürünler:

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ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Ayakkabılık 189 TL

Toparlayıcı Tayt 229 TL

Klozet Takımı 259 TL

Ayakkabı 3.999 TL

Metal Şiş Takımı 99,50 TL

ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

Tava ve Sahan Seti 649 TL

Cam Pipet 30 TL

Meşrubat Bardağı 35 TL

Kiler Dolabı 5.499 TL

Bölmeli Plastik Kutu 109 TL

Tepsi 139 TL

Sunum Tablası 199 TL

ALDIN ALDIN! A101 aktüel katalog 1 Mayıs 2025: A101 indirimlerinde buharlı temizleyici, çadır, kamp sandalyesi, ayakkabılık...

6 Kişilik Kamp Çadırı 9.999 TL

Şişme Kanepe 2.999 TL

Piknik Sandalyesi 299 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Mangal 329 TL

Kamp Masası 549 TL

Kamp Yastığı 119 TL