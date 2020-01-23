A101 aktüel ürünler katalog indirimleri başladı! 23 Ocak A101 Aktüel ürünlerde şok indirim!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken kataloğun ilk sayfasında teknolojikk aletller yer alıyor. 23 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler şimdiden raflardaki yerini aldı. Özellikle ev hanımlarının gözdesi olan mağazada her zevke ve her isteğe göre ürün bulabilirsiniz. Buna göre '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta büyük sürprizler yer alıyor. İşte A101 Aktüel ürünler kataloğu indirimleri!