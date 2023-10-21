Haberler Yaşam A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 17:26

A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Dev market zinciri A101, aktüel ürünler kataloğundaki sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 26 Ekim 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise 4 metre uzunluğundaki çekme karavan oldu. A101 için özel olarak üretilen karavan, sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların yoğun ilgisiyle karşılaşacak. Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği çekme karavan, 199.990 TL'lik satış fiyatıyla önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 26 Ekim 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...