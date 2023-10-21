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Haberler Yaşam A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 17:26

A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL'ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Dev market zinciri A101, aktüel ürünler kataloğundaki sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 26 Ekim 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise 4 metre uzunluğundaki çekme karavan oldu. A101 için özel olarak üretilen karavan, sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların yoğun ilgisiyle karşılaşacak. Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği çekme karavan, 199.990 TL'lik satış fiyatıyla önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 26 Ekim 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...

A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

A101, çok konuşulan sürprizlerine bir yenisini daha ekliyor. Tam bir yıl önce satışa sunduğu dev ürünü yeniden müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 26 Ekim 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, bu kez daha büyük bir çekme karavan modelini getiriyor. Özellikle tatilciler ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 199 bin 990 TL'lik fiyatıyla Perşembe günü satışta olacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe gümü mağazalarda yer alacak A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...

A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Perşembe günü A101'de; karavandan akıllı televizyon modellerine, beyaz eşya çeşitlerinden çay ve kahve makinesine, dik süpürgeden halı yıkama makinesine, mobilyadan bazaya, mutfak araç gereçlerinden oyuncak çeşitlerine indirimli ürünler sürpriz kampanyalarla satışa sunulacak.

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

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A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
A101 aktüel ürünlerde 199.990 TL’ye çekme karavan satılacak! İşte 26 Ekim 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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