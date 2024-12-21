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Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:55
Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!
Aralık ayının son haftasında bütçenizi rahatlatacak fırsatlar marketlerde sizleri bekliyor! ŞOK, A101 ve BİM'in güncel aktüel katalogları yayımlandı. İndirimli ürünlerden, ev ihtiyaçlarına kadar her şey bu haftanın fırsatlarında yer alıyor. Kaçırılmayacak fırsat ürünleri zincir marketlerde alıcısıyla buluşacak. Peki, Bu hafta marketlerde neler var? İşte, ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu...