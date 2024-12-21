Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

Aralık ayı bitmeden alışveriş listenizi tamamlamak için ŞOK, A101 ve BİM'in aktüel katalogları yayımlandı! Bu hafta mutfak ürünlerinden giyim ve temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride cazip fırsatlar sizleri bekliyor. İndirimli ürünlere göz atarak hem bütçenizi koruyabilir hem de ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. İşte, haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmamak için ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu...