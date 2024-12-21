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Haberler Yaşam Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:55

Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

Aralık ayının son haftasında bütçenizi rahatlatacak fırsatlar marketlerde sizleri bekliyor! ŞOK, A101 ve BİM'in güncel aktüel katalogları yayımlandı. İndirimli ürünlerden, ev ihtiyaçlarına kadar her şey bu haftanın fırsatlarında yer alıyor. Kaçırılmayacak fırsat ürünleri zincir marketlerde alıcısıyla buluşacak. Peki, Bu hafta marketlerde neler var? İşte, ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu...

Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

Aralık ayı bitmeden alışveriş listenizi tamamlamak için ŞOK, A101 ve BİM'in aktüel katalogları yayımlandı! Bu hafta mutfak ürünlerinden giyim ve temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride cazip fırsatlar sizleri bekliyor. İndirimli ürünlere göz atarak hem bütçenizi koruyabilir hem de ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. İşte, haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmamak için ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu...

Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

BU HAFTA BİM'DE NELER VAR?

  • Çikolata kabı: 32,50 TL
  • Kadayıf: 27,50 TL
  • Antep fıstığı kreması: 165 TL
  • Antep fıstığı 500g: 245 TL
  • Bitter çikolata: 89 TL
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Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

21 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOG!

  • İsviçre çikolatası: 41,50 TL
  • Protein tozu: 699 TL
  • Kolajen Protein Ocean: 399 TL
  • Türk kahvesi seti (3'lü): 114,50 TL
  • Stick Çikolata çeşitleri: 129 TL
Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

  • Cam Kupa 42,50 TL
  • Emaye Közmatik 99 TL
  • Emaye Tepsi 109 TL
  • Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL
  • Süzgeçli Maşa 65 TL
  • Mutfak Gereçleri 52,50 TL
Aralık ayı son fırsatları! Bu hafta marketlerde neler var? ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında!

27 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOG!

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