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ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise bu önemli maçı canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı kesintisiz izlemek isteyenler için frekans bilgileri ve yayın detayları belli oldu! İşte, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle!