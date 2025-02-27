ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar kupada yoluna devam etmek isterken, Konyaspor güçlü rakibini eleyerek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu kritik maçı kaçırmamak için ATV canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte kesintisiz TV canlı izle ekranı!