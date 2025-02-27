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Haberler Yaşam ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:59

ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise bu önemli maçı canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı kesintisiz izlemek isteyenler için frekans bilgileri ve yayın detayları belli oldu! İşte, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle!

ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar kupada yoluna devam etmek isterken, Konyaspor güçlü rakibini eleyerek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu kritik maçı kaçırmamak için ATV canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte kesintisiz TV canlı izle ekranı!

ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

ZTK MAÇI ATV'DE Mİ, SAAT KAÇTA?

Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray Konyaspor karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.

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ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

ATV CANLI İZLE

Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

ATV CANLI MAÇ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Başka Bir Gün (4.Bölüm)

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor

21: 00 Başka Bir Gün (5.Bölüm)

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 20 Zembilli (8.Bölüm)

ATV CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı ATV canlı izle ekranında!
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