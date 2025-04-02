Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

Benfica-Farense maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı merak ediliyor. Puan durumunda 2. sırada yer alan ev sahibi takım galibiyete odaklandı. İki milli yıldızın yer aldığı takımda hedef şampiyonluk. Peki; Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?