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Giriş Tarihi: 02.04.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 18:14

Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de mi?

Portekiz Ligi 27. haftada Benfica, Farense'yi ağırlıyor. Estádio da Luz'un sahne olacağı karşılaşma için ekran başında yerler alındı. Benfica'nın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

Benfica-Farense maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı merak ediliyor. Puan durumunda 2. sırada yer alan ev sahibi takım galibiyete odaklandı. İki milli yıldızın yer aldığı takımda hedef şampiyonluk. Peki; Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

BENFİCA-FARENSE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi 27. haftada oynanacak Benfica-Farense maçı bugün TSİ 22.15'te başlayacak.

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Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

BENFİCA-FARENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport+ ekranlarından canlı yayınlanacak.

Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Spor yorumcularının beklediği üzere Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise maçın ilerleyen dakikalarında süre alması beklenenler arasında.

Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de mi?

MUHTEMEL 11'LER

BENFICA: Anatoliy Trubin, Álvaro Carreras, Nicolás Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes, Florentino, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Ángel Di María, Bruma ve Vangelis Pavlidis.

FARENSE: Ricardo Velho, Papaz, Marco Moreno, Claudio Falcao, Derick Poloni, Rony Lopes, Angelo Neto, Ze Carlos, Yusupha Njie, Tomané ve Rui Costa.