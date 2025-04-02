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Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
18:14
Portekiz Ligi 27. haftada Benfica, Farense'yi ağırlıyor. Estádio da Luz'un sahne olacağı karşılaşma için ekran başında yerler alındı. Benfica'nın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak mı? İşte muhtemel 11'ler...