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Haberler Yaşam BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 06.10.2023 00:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 11:21

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Lugano maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden siyah beyazlı temsilcimiz, 2. hafta maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor. İlk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, taraftarı önünde ilk galibiyetini hedefliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. ''Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? İşte, BJK Lugano maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler…

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Lugano maçı için heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, D Grubu 2. hafta maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah Beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Mücadeleyi canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK Lugano maçı canlı izle Exxen ekranı, muhtemel 11 bilgisi ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ikinci hafta İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

İlk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, Lugano karşısına mutlak favori olarak çıkıyor.

İşte Beşiktaş Lugano maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler şöyle;

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BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş Lugano maçı, 5 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

İŞTE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar

LUGANO: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Marques, Espinoza, Macek, Sabbatini, Grgic, Cimignani, Aliseda, Vladi

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