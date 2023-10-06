BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Lugano maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden siyah beyazlı temsilcimiz, 2. hafta maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor. İlk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, taraftarı önünde ilk galibiyetini hedefliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. ''Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? İşte, BJK Lugano maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler…