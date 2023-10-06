BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Lugano maçı için heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, D Grubu 2. hafta maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah Beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Mücadeleyi canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK Lugano maçı canlı izle Exxen ekranı, muhtemel 11 bilgisi ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…