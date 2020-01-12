BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan tam liste vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hal böyle olunca arama motorlarında "BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her cebe ve eve uygun çeşitli ve ekonomik ürünlerin bulunduğu market zincirinin milyonlarca ziyaretçisi varken yeni ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak. Yeni haftada; 48 kişilik porselen yemek takımı, blender robot seti, çiğ köfte tepsisi, çelik karnıyarık tenceresi, çay makinesi, cam salata kasesi, borcam oval tepsi, petek kurutmalık, başucu sürahi seti, havluluk mutfak önlüğü yer alıyor. Buna göre; 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine sayfayı aşağı doğru kaydırarak ulaşabilirsiniz.