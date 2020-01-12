Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

17 Ocak yayında! tam liste!

Yeni haftaya ilişkin yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan tam liste vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hal böyle olunca arama motorlarında "BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her cebe ve eve uygun çeşitli ve ekonomik ürünlerin bulunduğu market zincirinin milyonlarca ziyaretçisi varken yeni ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak. Yeni haftada; 48 kişilik porselen yemek takımı, blender robot seti, çiğ köfte tepsisi, çelik karnıyarık tenceresi, çay makinesi, cam salata kasesi, borcam oval tepsi, petek kurutmalık, başucu sürahi seti, havluluk mutfak önlüğü yer alıyor. Buna göre; 17 Ocak Cuma tam listesine sayfayı aşağı doğru kaydırarak ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 11:36
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

Merakla beklenen yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog tam liste halinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Cuma gününe özel indirim fırsatlarının yer alacağı katalog vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Arama motorlarında "" araştırması yapan vatandaşlar yeni ürünleri merakla bekliyorlar. İşte 17 Ocak tam listesi!

BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
BİZE ULAŞIN