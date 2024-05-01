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BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
22:06
BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi?
Bim aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile 3 Mayıs Cuma günü raflarda!