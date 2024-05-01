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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:06

BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi?

Bim aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile 3 Mayıs Cuma günü raflarda!

BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi?

Bim aktüel 3 Mayıs Cuma fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak ürünleri, çocuklar için oyuncak çeşitleri, nevresim takımları ve çeşitli elektronikler gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel 3 Mayıs kataloğu!

BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi?

BİM 3 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL
  • GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL
  • Polosmart Smart Tartı 329 TL
  • Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL
  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL
  • Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL
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BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi?
  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL
  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL
  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL
  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL
  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL
  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL
  • Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1.699 TL
BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi?
  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 299 TL
  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 249 TL
  • Molinella Masa Örtüsü 149 TL
  • Kaşkorse Tişört 109 TL
  • Kol Saati ve Bileklik Seti 249,90 TL
  • Kaşkorse Pantolon 149 TL
  • Simli Ayakkabı 329 TL
  • Yüksek Tabanlı Terlik 79 TL
  • Esem Terlik 189 TL
BİM AKTÜEL 3 MAYIS CUMA KATALOĞU: Bu hafta Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi?
  • Maxi Patisserie Servis Tabağı 89 TL
  • Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL
  • Madlen Tatlı Tabağı 2'li 139 TL
  • Tokio Kase 2'li 49,50 TL
  • Casablanca Meşrubat Bardağı 13,90 TL
  • 6'lı Estrella Pasta Tabağı 179 TL
  • Kare Borcam 2'li Set 2400 cc + 4100 cc 299 TL
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