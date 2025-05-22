BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta aktüel ürün satışı yapan markette bu hafta birçok ürün alıcısıyla buluşacak. Bu haftanın yıldız ürünü 49.900 TL'lik fiyatıyla 2024 Seri 125CC Motosiklet oldu. İşte, BİM aktüel 23 mayıs 2025 Cuma ürünleri...