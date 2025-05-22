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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:42

BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 Cuma kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında televizyon, kablosuz kulaklık, cep telefonu, akıllı bileklik, profesyonel saç kurutma makinesi ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki, yeni hafta ürünleri arasında başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, 23 Mayıs BİM aktüel katalog!

BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta aktüel ürün satışı yapan markette bu hafta birçok ürün alıcısıyla buluşacak. Bu haftanın yıldız ürünü 49.900 TL'lik fiyatıyla 2024 Seri 125CC Motosiklet oldu. İşte, BİM aktüel 23 mayıs 2025 Cuma ürünleri...

BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG

- Ultra HD Google Tv 21.900 TL

- 32' HD Tv 4.290 TL

- Cep Telefonu 5.250 TL

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BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

- 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL

- Atv 89.000 TL

- Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG

BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG