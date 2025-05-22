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BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
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BİM AKTÜEL 23 MAYIS 2025 CUMA | Bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici geliyor!
BİM aktüel 23 Mayıs 2025 Cuma kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında televizyon, kablosuz kulaklık, cep telefonu, akıllı bileklik, profesyonel saç kurutma makinesi ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki, yeni hafta ürünleri arasında başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, 23 Mayıs BİM aktüel katalog!