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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:05

BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel 26-29 Aralık 2023 kataloğu paylaşıldı. Dev market zinciri, her Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu Salı ve Cuma televizyon modelleri, tava modelleri, fırın tepsisi, cam saklama kabı, kablosuz yüzey temizleyici mop paspas ve yiyecek çeşitleri haftanın yıldız ürünleri olarak raflarda yerini alacak. Öte yandan katalogda buharlı ütü, toz torbasız elektrikli süpürge, 4 çekmeceli derin dondurucu ve 5.5 L yağsız air fryer dikkat çekiyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 26-29 Aralık 2023 BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023 tarihler için yayınlandı. Dev market zinciri, her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara diziyor. BİM'de bu hafta televizyon modelleri, kablosuz yüzey temizleyici mop paspas, tava modelleri, fırın tepsisi, cam saklama kabı ve yiyecek çeşitleri gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Bu haftanın yıldızları arasında özellikle 5.5 litrelik yağsız air fryer dikkat çekiyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt aramaya başladı. Alışveriş severler şimdiden listelerini çıkardı. İşte, 26-29 Aralık 2023 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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