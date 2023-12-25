BİM AKTÜEL 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Toz torbasız süpürge, derin dondurucu, yağsız air fryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel 26-29 Aralık 2023 kataloğu paylaşıldı. Dev market zinciri, her Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu Salı ve Cuma televizyon modelleri, tava modelleri, fırın tepsisi, cam saklama kabı, kablosuz yüzey temizleyici mop paspas ve yiyecek çeşitleri haftanın yıldız ürünleri olarak raflarda yerini alacak. Öte yandan katalogda buharlı ütü, toz torbasız elektrikli süpürge, 4 çekmeceli derin dondurucu ve 5.5 L yağsız air fryer dikkat çekiyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 26-29 Aralık 2023 BİM aktüel kataloğu…