Haberler
Yaşam
BİM aktüel bu cuma satışta! 26 Eylül BİM'de neler var, indirimli mi? Çift kişilik battaniye, pijama takımı, toz deterjan...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:32
BİM aktüel bu cuma satışta! 26 Eylül BİM'de neler var, indirimli mi? Çift kişilik battaniye, pijama takımı, toz deterjan...
BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı. Her hafta çeşitli ürünleriyle alıcısını buluşturan zincir markette, çift kişilik battaniye, pijama takımı, sweatshirt, toz deterjan, çamaşır parfümü, leke çıkarıcı ve daha fazlası yer alıyor. 26 Eylül Cuma günü BİM'de aktüel ürün satışı yapılacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, detaylar...