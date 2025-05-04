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BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
23:41
BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!
BİM aktüel katalog 6 Mayıs salı indirimleri ve 9 Mayıs cuma fırsatları ile gündemde. Blender, tava seti, düdüklü tencere, çay makinesi, çok amaçlı dolap gibi pek çok ürün broşürde dikkat çekiyor. Alışveriş listeleri çıkarılırken indirim reyonları takip ediliyor. İşte, yeni haftanın BİM aktüel indirimleri...