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Haberler Yaşam BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:41

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

BİM aktüel katalog 6 Mayıs salı indirimleri ve 9 Mayıs cuma fırsatları ile gündemde. Blender, tava seti, düdüklü tencere, çay makinesi, çok amaçlı dolap gibi pek çok ürün broşürde dikkat çekiyor. Alışveriş listeleri çıkarılırken indirim reyonları takip ediliyor. İşte, yeni haftanın BİM aktüel indirimleri...

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025 tarihlerinde takip ediliyor. Fırsatların yer aldığı katalogda ürünler işaretlenirken listeler çıkarılarak alışverişe çıkılıyor. Aktüel reyonları doluyor. İşte, BİM indirimleri:

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

BİM AKTÜEL KATALOG 6-9 MAYIS 2025

Kumandalı Spor Araba 12.950 TL

Arazi Aracı 7950 TL

Peluş Zürafa 549 TL

Araba Çeşitleri 219 TL

Işıklı Paten 669 TL

Oyuncak Dondurma Arabası 229 TL

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BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

Çok Amaçlı Dolap 2290 TL

Nakışlı Yüz Havlusu 129 TL

Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Çapraz Sandalet 299 TL

Pijama Takımı 319 TL

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

Terlik çeşitleri bu hafta BİM indirimlerinde...

BİM aktüel indirim kataloğu 6-9 Mayıs 2025: Blender, düdüklü tencere, çok amaçlı dolap bu hafta BİM fırsatlarında!

Kapaklı Oval Tencere 329 TL

Sürahi 199 TL

Oval Servis Tabağı 199 TL

Büyük Oval Kase 279 TL

Çay Takımı 399 TL

Pasta Tabağı 429 TL