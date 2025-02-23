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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:35

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

BİM, Ramazan ayına özel broşürünü yayınladı! İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için hazırlanan bu özel katalogda, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok indirimli ürün yer alıyor. Ramazan sofralarını bereketlendirecek temel gıda ürünleri ve avantajlı paketler dikkat çekiyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar…

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

Ramazan ayına özel indirimler BİM'de! Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan sofralarına özel kampanyalar sunan BİM, aktüel broşürünü duyurdu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, iftar ve sahur sofralarına uygun temel gıda ürünlerinden tatlı çeşitlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. Peki, BİM'in Ramazan'a özel aktüel ürünleri neler? İşte merak edilen liste…

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA!

MİNİ KADAYIF 29,00 TL

ŞEKERPARE 29,00 TL

BAKLAVALIK BÖREK VE YUFKA ÇEŞİTLERİ 67,50 TL

KURU ÜZÜM 99,50 TL

KURU KAYISI 69,50 TL

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BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

HURMA ÇEŞİTLERİ SATIŞTA!

HUDRİ HURMA 400 G 94,50 TL

MEDJOUL HURMA 250 G 89,50 TL

LULU HURMA 300 G 54,50 TL

MEBRUM HURMA 250 G 79,50 TL

RUBBİ HURMA 250 G 39,50 TL

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

KIRIK CEVİZ İÇİ 400 G 199,00 TL

ANTEP FISTIĞI 300 G 175,00 TL

KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ 300 G 155,00 TL

KAVRULMUŞ KAJU 300 G 149,00 TL

ÇİĞ BADEM 139,00 TL

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

RAMAZAN AYINA ÖZEL İÇECEK ÇEŞİTLERİ!

GAZLI İÇECEK 39,00 TL

MADEN SUYU 29,00 TL

RAMAZAN ŞERBETİ 22,50 TL

GÜL ŞERBETİ 22,50 TL

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