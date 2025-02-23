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BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:35
BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM'de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?
BİM, Ramazan ayına özel broşürünü yayınladı! İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için hazırlanan bu özel katalogda, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok indirimli ürün yer alıyor. Ramazan sofralarını bereketlendirecek temel gıda ürünleri ve avantajlı paketler dikkat çekiyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar…