BİM AKTÜEL RAMAZAN AYINA ÖZEL BROŞÜR YAYINDA! BİM’de Ramazan ayına özel hangi ürünler satışta?

Ramazan ayına özel indirimler BİM'de! Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan sofralarına özel kampanyalar sunan BİM, aktüel broşürünü duyurdu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, iftar ve sahur sofralarına uygun temel gıda ürünlerinden tatlı çeşitlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. Peki, BİM'in Ramazan'a özel aktüel ürünleri neler? İşte merak edilen liste…