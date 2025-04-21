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BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
11:39
BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...
BİM'in 22-25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda güvenlik kamerasından derin dondurucuya kadar birçok dikkat çeken ürün alıcılarını bekliyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan BİM, yine merak uyandıran indirimlerle geliyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?