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Haberler Yaşam BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:39

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

BİM'in 22-25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda güvenlik kamerasından derin dondurucuya kadar birçok dikkat çeken ürün alıcılarını bekliyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan BİM, yine merak uyandıran indirimlerle geliyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

22-25 Nisan tarihli BİM aktüel kataloğu belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ve ev gereçlerine özel indirimler dikkat çekiyor. Güvenlik kamerası, derin dondurucu ve daha pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

BİM AKTÜEL 22 NİSAN SALI KATALOĞU

Yoğurt 159,50 TL

Tereyağ 279, 00 TL

Tost Peyniri 299,00 TL

Kuzu Kıyma 189,00 TL

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BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

Smoothie Çeşitleri 32, 50 TL

Çikolata içeçek tozu 119, 00 TL

Elma ve şeftali suyu çeşitleri 219,00 TL

Fındık kreması 115,00 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

Çamaşır makinesi tablet deterjan 129,00 TL

Çamaşır makinesi temizleyici 28,50 TL

Duş jeli 89,00 TL

Şampuan 89,00 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

BİM AKTÜEL 25 NİSAN CUMA KATALOĞU

Cep telefonu 9.250,00 TL

Güvenlik kamerası 799, 00 TL

Derin dondurucu 11,450,00 TL