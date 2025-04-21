BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Güvenlik kamerası, Derin dondurucu...

22-25 Nisan tarihli BİM aktüel kataloğu belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ve ev gereçlerine özel indirimler dikkat çekiyor. Güvenlik kamerası, derin dondurucu ve daha pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, 22- 25 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?