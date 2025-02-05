Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverleri heyecanlandıran mücadelelerden biri Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek isterken, Boluspor güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde olacak. Taraftarlar ise bu kritik maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte detaylar…