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Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:44

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen Boluspor ve Galatasaray, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Boluspor karşısında tur şansı arayacak. Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverleri heyecanlandıran mücadelelerden biri Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek isterken, Boluspor güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde olacak. Taraftarlar ise bu kritik maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte detaylar…

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Şubat Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Boluspor ve Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
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