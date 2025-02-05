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Boluspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
16:44
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen Boluspor ve Galatasaray, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Boluspor karşısında tur şansı arayacak. Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…