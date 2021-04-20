Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim başladı! BİM 20-23 Nisan 2021 aktüel ürünler listesi yayında!

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor. Her hafta çeşitli ürünlerde birçok indirimin uygulandığı market zinciri tüketicilerin hem evine hem cebine hitap ediyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; bebek kıyafetleri, ıslak havlu, şampuan ve tarak gibi banyo bakım ürünleri ile dekoratif ledli aydınlatma cihazları bulunuyor. Öte yandan; saç aksesuarları, kozmetik ürünleri ile tekstil ürünleri de BİM aktüel ürünler listesinde yer alıyor.