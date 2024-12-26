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Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
08:53
Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 26 Aralık Perşembe karşılaşmaları ile futbolseverlere ve taraftarlara heyecean dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Günün maç programında yer alanlig maçları TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanalllar aracılığıyla ekranlara gelecek. Futbol heyecanını kaçırmadan seyretmek isteyenler müsabakalar ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 26 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?