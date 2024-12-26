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Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:53

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maçlar 26 Aralık Perşembe karşılaşmaları ile futbolseverlere ve taraftarlara heyecean dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Günün maç programında yer alanlig maçları TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanalllar aracılığıyla ekranlara gelecek. Futbol heyecanını kaçırmadan seyretmek isteyenler müsabakalar ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 26 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın dördüncü gününde ekranlara gelecek karşılaşmaları için taraftarlar ve futbolseverlerin heyecanı dorukta. 26 Aralık Perşembe günü Premier Lig, Belçika Ligi, İngiltere Ligi'nde yaşanacak kıyasıya mücadele ekranlara gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç fikstürü...

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 ARALIK 2024 PREMİER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

15.30 Manchester City - Everton

18.00 Chelsea - Fulham

18.00 Newcastle United - Aston Villa

18.00 Bournemouth - Crystal Palace

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Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 ARALIK 2024 PREMİER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

18.00 Southampton - West Ham United

18.00 Nottingham Forest - Tottenham

18.00 Wolverhampton - Manchester United

18.00 Liverpool - Leicester City

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 ARALIK BELÇİKA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

15.30 Royal Antwerp - Genk

18.00 Kortrijk - Sporting Charleroi

18.00 Ckyb brygge - Westerlo

20.30 Mechelen - Standard Liege

22.45 Gent - Union Saint-Gilloise

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 ARALIK İNGİLTERE LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

18.00 Preston North End - Hull City

18.00 Bristol City - Luton Town

18.00 Blackburn Rovers - Sunderland

18.00 Middlesbrough - Sheffield Wednesday

18.00 Sheffield United - Burnley

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