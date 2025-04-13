BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün maç programı, başta Süper Lig olmak üzere tüm liglerde ilgiyle takip ediliyor. "Bugün kimin maçı var?" sorusu sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Dünyanın dört bir yanındaki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitliyor. İşte, 13 Nisan Cumartesi gününün öne çıkan maçları ve detayları: