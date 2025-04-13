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BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:55
BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverler 13 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları merakla araştırıyor. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı maçlar bugün sporseverlerle buluşacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga gibi liglerdeki günün maçları, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar netleşti. Peki, bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 13 Nisan gününe ait güncel maç programı ve detaylar...