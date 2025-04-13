Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:55

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler 13 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları merakla araştırıyor. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı maçlar bugün sporseverlerle buluşacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga gibi liglerdeki günün maçları, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar netleşti. Peki, bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 13 Nisan gününe ait güncel maç programı ve detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün maç programı, başta Süper Lig olmak üzere tüm liglerde ilgiyle takip ediliyor. "Bugün kimin maçı var?" sorusu sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Dünyanın dört bir yanındaki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitliyor. İşte, 13 Nisan Cumartesi gününün öne çıkan maçları ve detayları:

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

19.00 Trabzonspor-ÇAYKUR Rizespor (beIN Sports 2)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig

13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig

16.00 Wolverhampton-Tottenham (beIN CONNECT)

16.00 Chelsea-Ipswich Town (beIN Sports MAX 2)

16.00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)

18.30 Newcastle United-Manchester United (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ 13 NİSAN 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

LaLiga

15.00 Osasuna-Girona (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

17.15 Deportivo Alaves-Real Madrid (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

19.30 Real Betis-Villarreal (S Sport ve S Sport Plus)

22.00 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (S Sport Plus)