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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:53

BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bütün piliç, yoğurt, sucuk, süt, fındık ezmesi, döner, ayran gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, saplı faraşlı fırça, mini ütü masası, tuvalet fırçası, saklama kabı, çöp kovası, bardak çeşitleri, kaşık çatal seti, kek fanusu, set üstü ocak, buharlı temizleme makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi Cuma günü satışta olacak. İşte; 8-11 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

BİM'in 8 Nisan Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Salı günü bütün piliç, yoğurt, sucuk, süt, fındık ezmesi, döner, ayran gibi gıda ürünleri raflarda yer alırken cuma günü ise halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, buhar kazanlı ütü, davlumbaz, ankastre set gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

BİM AKTÜEL 8 NİSAN SALI KATALOĞU

Lor Peyniri 59,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 299,00 TL

Dana DÖner 209,00 TL

Süt Çeşitleri 8,90 TL

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BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

BİM AKTÜEL 8 NİSAN SALI KATALOĞU

Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Fındık Ezmesi 109,00 Tl

Kakaolu Kutu Gofret 79,00 TL

BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

9 NİSAN ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 11.990 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.990 TL

Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

Tekli Seramik Ocak 1.990 TL

Ankastre Ocak 5.250 TL

BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

9 NİSAN ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL

Nitta İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL

Viper İkili Yataklı Koltuk 3.990 TL