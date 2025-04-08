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BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
09:53
BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal
BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bütün piliç, yoğurt, sucuk, süt, fındık ezmesi, döner, ayran gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, saplı faraşlı fırça, mini ütü masası, tuvalet fırçası, saklama kabı, çöp kovası, bardak çeşitleri, kaşık çatal seti, kek fanusu, set üstü ocak, buharlı temizleme makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi Cuma günü satışta olacak. İşte; 8-11 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...