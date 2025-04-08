BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 indirimleri: mop, fırça çeşitleri, çamaşır sepeti, mini ütü masası, çöp kovası, kaşık çatal

BİM'in 8 Nisan Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Salı günü bütün piliç, yoğurt, sucuk, süt, fındık ezmesi, döner, ayran gibi gıda ürünleri raflarda yer alırken cuma günü ise halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, buhar kazanlı ütü, davlumbaz, ankastre set gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, BİM aktüel 8-11 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.