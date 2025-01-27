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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 OCAK 2025 açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!💥
Giriş Tarihi: 27.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
19:54
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 OCAK 2025 açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!💥
Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilgililerine duyurulurken, gözler 27 Ocak 2025 çekiliş sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesinin youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla ilan edilen sonuçlar şansoyunuseverler ile paylaşılıyor. Peki, 27 Ocak çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...