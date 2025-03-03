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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 MART 2025 açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
18:56
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 MART 2025 açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
Milli Piyango İdaresi (MPİ), her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor ve ikramiyelerini kazananlara dağıtıyor. Bugün, 3 Mart 2025 tarihinde yapılan haftanın ilk çekilişinde, devreden büyük ikramiye miktarı 642.748.773 TL olarak belirlendi. Şans oyunları tutkunları, noter huzurunda gerçekleştirilen bu çekilişi büyük bir heyecanla takip ediyor. İşte, 3 Mart çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı linki.